Kırım'da havada yüksek düzeyde sülfür dioksit bulunmasının ardından binlerce çocuk okullardan tahliye edildi.



Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov durumun sağlığa herhangi bir tehdit unsuru oluşturmadığını ancak protokol gereği önlem amacıyla bölgedeki okulları iki haftalığına kapatma kararı aldıklarını açıkladı.



Aksyonov bölgede titanyum dioksit pigmenti üretimine neden olan bir fabrikanın da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.



Armyansk'ta yaşayan insanlarda 23 Ağustos'tan bu yana boğaz ve göz ağrıları, öksürük, yüksek ateş ve cilt rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarının görüldüğü belirtildi.