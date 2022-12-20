"Kızılelma" ABD basınında

Savunma alanında yayın yapan Defence News dergisi, "Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla "Kızılelma"yı sayfalarına taşıdı.



Dergi, "Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti." diyerek Baykar'ın Kızılelma projesinin hızına övgü yaptı.



Haberde, yeni nesil insansız savaş uçağı için "Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor." denildi.



Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekildi.



Mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özelliklerine vurgu yapıldı.



ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti.