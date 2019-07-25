Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi.
Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren bir envanter çalışması yapılacak. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çalışma yapacak heyete başkanlık ediyor.
Özersay NTV canlı yayınına katılarak yapılacakları aktardı. Özersay'ın aktardıklarından satır başları;
Arazi çalışmasına bugün başlıyouz. Envanter çalışması kararını bugün uygulamaya koyuyoruz. İncelemeden sonra Maraş'la ilgili karar vereceğiz. Maraş'ı sivil hayatın parçası haline getirmek için çakışacağız. Bugünkü durumu devam ettirmeyeceğiz. Mülkiyet hakkına saygılı olarak adımlar atacağız, statüko kırılacak.
ÖZERSAY ÇALIŞMALARA İLİŞKİN NTV'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU