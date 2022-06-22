KKTC'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ormanlarla kaplı Kantara bölgesinde yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar yangını kontrol altına almayı güçleştiriyor. Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor.



Kantara bölgesinde dün çıkan yangın henüz kontrol altına alınmadı.

3 HELİKOPTERLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti.



Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.



Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den, üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarlar yanan alanın genişlemesine neden oldu.

1000 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI



Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarla yangının genişleyerek devam ettiğini vurguladı.



Oğuz, bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.



MARMARİS'TE BÜYÜK ORMAN YANGINI