Şifa Hastanesi'nde üçüncü toplu mezar bulundu

Gazze'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin arazisinde üçüncü toplu mezar bulundu. Sağlık çalışanları tarafından bulunan toplu mezardan Filistinlilere ait 49 cenaze çıkarıldığı aktarıldı. Geçtiğimiz ay Nasır Hastanesi'nin arazisinde bulunan toplu mezardan da 400'ü aşkın Filistinlinin cenazesi çıkarılmıştı. Mezarların bulunmasının ardından uluslararası toplum tarafından soruşturma çağrısı yapılmıştı.

Şifa Hastanesi'nde üçüncü toplu mezar bulundu

hükümeti, Gazze hastanelerinde bulunan toplu mezarlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, sağlık ekipleri Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan ve iki hafta boyunca ablukası altında kalan Şifa Hastanesi'nde üçüncü kez toplu mezar buldu.

Yeni bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı açıklandı.

GAZZE HASTANELERİNDEKİ TOPLU MEZARLAR

Filistinli yetkililer, geçtiğimiz ay Gazze'nin merkezindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan bir toplu mezarda yaklaşık 400 ceset bulunduğunu açıklamıştı.

Mezar alanları, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından ortaya çıktı.

İsrail güçlerinin saldırıları tarafından hedef alınan Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde Filistinli yetkililer tarafından iki mezar alanı daha bulunmuştu.

TOPLU MEZARLAR SOYKIRIM KANITI MI?

Mezarlardan elde edilen deliller, yüzlerce kurbanın gözleri bağlı ve elleri arkadan bağlı olarak gömüldüğünü ortaya çıkardı.

Bu da kurbanların herhangi bir çatışma sırasında ölmedikleri sonucuna varmak için yeterliydi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ana statüsüne göre gözaltındaki bir kişiyi öldürmek veya yaralamak savaş suçu sayılıyor.

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