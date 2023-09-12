Koalaları korumak için ağaç kesimine yasak geldi

Doğayı Koruma Konseyi Üst Yöneticisi Dr. Brad Smith, "dünyadaki en önemli koala yaşam alanının 8 bin 400 hektarlık bölümü ağaç kesiminden korunacağı" için kararı, koalalar ve çevre hareketi adına "büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi.



Avustralya'ya özgü keseli memeli koalalar, yaşadıkları ormanlardaki ağaçlara tırmandığı için ormansızlaşmadan büyük ölçüde etkileniyor.



2021'deki bir araştırma ise yaşam alanları hızla daralan koalaların, önlem alınmazsa 2050'de neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.