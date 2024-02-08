Koalisyon güçleri çekilecek mi? Irak ve ABD, ikinci kez masaya oturacak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın direktifleri doğrultusunda müzakere masasına dönüş konusunda Amerikan tarafıyla temasa geçildi. Taraflar, ortak yüksek askeri konsey kapsamında müzakere oturumlarına devam etme konusunda anlaştı." denildi.



Müzakerelere ilişkin ikinci toplantının 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edilerek, ilk toplantının 27 Ocak tarihinde yapıldığı anımsatıldı.



Irak, 25 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti.



Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üsler İran destekli Şii milis güçlerin saldırısına maruz kalıyor.