Kolombiya'nın marka elçisi "ARC Gloria" gemisi ikinci dünya seferine çıkacak

"Güzelliğin ülkesi Kolombiya" sloganıyla 2023'te 10 limana uğrayan ARC Gloria (Buque ARC Gloria), ilk görevini tamamlayarak ülkenin turistik kenti Cartagena Limanı'na demir attı.



Yıllarca ismi uyuşturucu örgütlerinin savaşı ve terör olaylarıyla anılan ülke, bu algıyı tamamen kırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Gustavo Petro öncülüğünde "Güzelliğin ülkesi Kolombiya" projesini başlattı.



ARC Gloria Gemisi, ülke markasının tanıtımından sorumlu ProColombia ve Kolombiya Donanmasının işbirliğinde, 2024'te çok sayıda ülkeye ziyarette bulunacak.



İkinci dünya turuna mart ayında Washington ile başlayacak ARC Gloria Gemisi, sırasıyla Lizbon, Barselona, Londra, Anvers, Marsilya, Livorna, Kiel, Stockholm ve Amsterdam limanlarına uğrayarak Kolombiya'ya turizm yatırımları çekmeyi amaçlıyor.



Kolombiya'yı keşfetmek isteyenler için geminin özel bölümünde ülkenin kültürel, peyzaj, etnik, gastronomi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı bir dizi etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



KARAYİPLER'DEN AMAZON'A KOLOMBİYA



Renkli dekorlar ve ülkenin bayrak renkleriyle süslenen geminin dış cephesi ise Karayipler'den Amazon Ormanlarına Kolombiya'nın tarihine ışık tutuyor.



ARC Gloria Gemisi'nin her köşesinde denizcilerin hikayelerinin yanı sıra güneş ve yıldızlar altında yapılan yolculuk ile ilginç fotoğraflar dikkati çekiyor.



Gemide, dünyaca ünlü Kolombiya kahvesinin aromasını, ovalarını, dağlarını, denizlerini ve halkın neşesini deneyimlemek mümkün.



"TÜRK İNSANININ ÜLKEMİZE GELMESİNİ SAĞLAMAK HEDEFİMİZDİR"



ARC Gloria Gemisi'nin önemini anlatan ProColombia Başkanı Carmen Caballero, geminin, Kolombiya'nın kültürel simgesi olduğunu söyledi.



Projeyi, güzelliğin ülkesi Kolombiya'yı dünyaya tanıtmak için başlattıklarını belirten Caballero, turizm potansiyeli yüksel olan ülkelerine yatırımların gelmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.



Caballero, 3 direkli yelkenli geminin dünyanın çevresini 117 kez dolaştığını ve 808 bin 759 deniz mili yol katettiğini aktardı.



ARC Gloria Gemisi'nin yıllarca Kolombiya'nın turizm elçisi olarak görev yaptığını hatırlatan Caballero, "Kolombiya halkının kucak dolu selamlarını ve davetini dünyanın bütün köşelerine taşımak istiyoruz. Türkiye'yi ziyaret etmek ve Türk insanının ülkemize gelmesini sağlamak da en büyük hedeflerimizdendir." dedi.



"KOLOMBİYA'NIN İMAJINI TURİSTİK GÜZELLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"



ARC Gloria Gemisi Kumandanı Gustavo Gutierrez, Kolombiya halkının refahı, yabancı yatırımcının gelmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.



Bu yıl 8 ülkeye gitme fırsatları olduğunu, martta ise yeni bir sefere çıkacaklarını bildiren Gutierrez, Kolombiya'nın imajını turistik güzelliğiyle ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.



Gutierrez, "Gemimiz 55 yıllık tarihinde sayısız limana uğrayarak binlerce kişiyle buluştu. Önümüzdeki aylarda yeni misafirlerimizi ağırlayacağız. Er ya da geç güzel Türkiye'yi muhakkak ziyaret etmek isteriz." ifadelerini kullandı.



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