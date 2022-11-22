Kremlin: Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine saygı duyuyoruz

Son dakika haberi! Kremlin’den yapılan açıklamada, Rus kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santralinin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmaya yönelik önemli bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Kremlin, ağır silahların Zaporizhia nükleer santralinden çekilmesi çağrısında bulunarak, tesisin bombalanmasının 'nükleer ve çevresel tehdit oluşturduğunu' bildirdi.



Bununla birlikte Kremlin, Türkiye'nin Suriye konusundaki "meşru" güvenlik endişelerini anladığı ve saygı duyduğunu, ancak oradaki tüm tarafların bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.



Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'taki askeri operasyonlarının hava harekatı ile sınırlı olmadığını ve kara müdahalesinin de ele alınacağını bildirmişti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SURİYE'DE KARA HAREKATI SİNYALİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında gittiği Katar'dan dönüşünde, şu ifadeleri kullandı:



"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; her şeyden önce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele -acaba kim ne der, nasıl olur diye düşünülerek yapılmış bir harekat değil. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali vermişti.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ’ DERKEN BOŞU BOŞUNA SÖYLEMEDİK



Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafında da var, Suriye tarafında da var. Her zaman söylediğim gibi, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken bunu tabii boşu boşuna söylemedik. Zira beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Nitekim dün gece yapılan operasyon da bunun tam bir tecellisiydi.



HAVA HAREKATIYLA SINIRLI KALMASI DA SÖZ KONUSU DEĞİL



Çünkü bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetleri'nden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz."