Rusya, Ukraynalı askerlere karşı yasadışı kimyasal gaz saldırıları düzenlemekle suçlanıyor.

Daily Telegraph'a konuşan Ukraynalı askerler, göz yaşartıcı gaz ve diğer kimyasalları atan küçük insansız hava araçlarının düzenli saldırılarına maruz kaldıklarını söyledi.

Haberde, CS olarak bilinen bu tür maddelerin kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca savaş zamanında yasaklandığı belirtildi.

Moskova, Şubat 2022'deki işgalin ilk aşamalarında Mariupol limanına yönelik bir insansız hava aracı saldırısında kimyasal silah kullanmakla suçlanmıştı.

Donetsk bölgesindeki Lyman yakınlarında konuşlanmış olan üsteğmen Slava, kendi bölgesindeki bazı Ukrayna birliklerinin "neredeyse her gün" gaz saldırısına maruz kaldığını söyledi.