Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 140 gigavatı geçecek

Küresel rüzgar enerjisinde 2023 "1 teravat" seviyesinin aşıldığı yıl olurken, 2024'te dünya genelinde kapasite artışının 143 gigavat olacağı tahmin ediliyor.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 140 gigavatı geçecek

Küresel  Konseyi (GWEC) ve WindEurope raporlarından derlenen bilgilere göre, küresel rüzgar enerjisi sektöründeki büyüme, hükümetlerin, şehirlerin, yatırımcıların ve müşterilerin desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

GWEC'e göre rüzgar enerjisi kapasite artışı 2023-2030 döneminde yüzde 13 artışla yıllık 143 gigavat olacak. Böylelikle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 2030'da 2 teravat seviyesine ulaşacak. GWEC'e göre küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 1 teravat seviyesine 40 yılda ulaştı.

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Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının ardından yapılan ekonomik toparlanma planları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları sebebiyle birçok ülke enerji ihtiyacını karşılamada güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmak için politikalar geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye 2021'de Paris Anlaşması'na taraf olarak 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefi belirledi. Bu kapsamda ülkenin rüzgar ve güneş enerjisi hedefleri karbonsuzlaşmanın yanı sıra enerji bağımsızlığını da hedefliyor.

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