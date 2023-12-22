Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 140 gigavatı geçecek

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının ardından yapılan ekonomik toparlanma planları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları sebebiyle birçok ülke enerji ihtiyacını karşılamada güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmak için politikalar geliştirmeye devam ediyor.



Türkiye 2021'de Paris Anlaşması'na taraf olarak 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefi belirledi. Bu kapsamda ülkenin rüzgar ve güneş enerjisi hedefleri karbonsuzlaşmanın yanı sıra enerji bağımsızlığını da hedefliyor.