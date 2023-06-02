Kuzey Akım boru hatlarına saldırıya ilişkin Almanya’da bir dairede arama yapıldı

Alman basınındaki haberlerde, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaja ilişkin yapılan soruşturma kapsamında polisin, 25 Mayıs’ta Brandenburg eyaletinin Frankfurt an der Oder kentindeki evde arama yaptığı belirtildi.



Haberlerde, evde kalan bir kadının ifadesinin alındığı ve aramalarda bir cep telefonuna el konulduğu bildirildi. Söz konusu kadının, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ukraynalı bir kişinin "eski hayat arkadaşı" olduğu ancak şüpheli olmadığı kaydedildi.



"FEDERAL BAŞSAVCILIĞIN RAPORUNUN BEKLENMESİ GEREKİYOR"

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "saldırıyı, Ukraynalıların gerçekleştirdiğine ilişkin şüphelerin güçlendiğine ve bunun Almanya için ne anlama geldiğine" ilişkin soru üzerine basındaki haberlerin not edildiğini söyledi.

