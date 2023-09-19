Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.



Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.