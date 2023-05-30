Kuzey Kore'den casus uydu duyurusu

Kuzey Koreli yetkililerin askeri casus uydunun 31 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında fırlatılmasına ilişkin planlarını sabah erken saatlerde e-postayla Japonya Sahil Güvenliğine ilettiğini aktaran Matsuno, "Kuzey Kore tarafından fırlatılacak füzenin Japonya toprakları üzerinde uçabileceğini" kaydetti.



Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Öz Savunma Kuvvetlerine, Kuzey Kore'ye ait bir roketin Japon topraklarının üstünden uçması veya düşmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarını emretti.



Hamada, Japonya'nın güneyindeki 3 adaya balistik füze savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.



GÜNEY KORE'DEN "DERHAL DURDURUN" ÇAĞRISI



Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin askeri casus uydu fırlatma planına devam etmesi durumunda "bedelinin ödetileceği" bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Kuzey Kore'yi bölgesel barışı tehdit eden kışkırtıcı eylemlere devam etmemesi konusunda şiddetle uyarıyoruz ve yasa dışı uydu fırlatma planlarını derhal durdurmaya çağırıyoruz." dedi.



Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) de Kuzey Kore'nin planlarını duyurmasının ardından acil bir toplantı düzenledi.



NCS tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının konuya ilişkin konseye bilgi verdiği ve bu bilgilerin de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a iletildiği belirtildi.



Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve hükümetin tutumunun Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yayımlanacağı ifade edildi.



KUZEY KORE, İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI



Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesinde nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.



Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentini uzaydan gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.



Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltıdan fırlatılan nükleer füze ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.



Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.