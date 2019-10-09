Kazakistan'in başkenti Nur Sultan'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümeti ile Kürtlerin ülkenin kuzeydoğusundaki durumu görüşmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Silahlı Kürtler' tarafından kontrol edilen bölgede gerilimin tırmandırılmamasının önemine de dikkat çekti.
Lavrov'dan Şam yönetimine çağrı
NTV HaberDünya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam yönetimi ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Kürtler arasında diyalog çağrısı yaptı.
Kazakistan'in başkenti Nur Sultan'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümeti ile Kürtlerin ülkenin kuzeydoğusundaki durumu görüşmesi gerektiğini belirtti.