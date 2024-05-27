Litvanya'da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Litvanya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Litvanya'da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Litvanya'da 12 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Sandıkların yüzde 50’den fazlası açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden seçildi.

Nauseda’nın rakibi Başbakan Ingrida Simonyte oyların yüzde 14,83'ünü aldı. Yenilgiyi kabul eden Simonyte, 5 yıl süreliğine Litvanya'yı ikinci kez yönetecek Nauseda'yı tebrik etti.

Nauseda'nın ikinci dönem programında öncelikleri arasında ailelere kapsamlı destek sisteminin genişletilmesi yer alıyordu. Nauseda, ailelere desteğin yalnızca yardımlardan ibaret değil, uygun konut politikası ve işgücü piyasasındaki düzenlemelerin unsurlarına dayanması gerektiğini savunuyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

Gazze için kıtlık uyarısı

Gazze için kıtlık uyarısı

Soykırım davası AB'ye sıçradı: Von der Leyen hakkında suç duyurusu

Soykırım davası AB'ye sıçradı: Von der Leyen hakkında suç duyurusu

ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

ABD’yi hortum vurdu: 7 kişi öldü

Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra Şam adımı

Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra Şam adımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...