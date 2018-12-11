Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yeni hükümeti kurma sürecine ilişkin istişare amaçlı bir görüşme yaptıklarını aktaran Başbakan Saad el-Hariri yakın zamanda istişarelerin tamamlanacağını belirtti.
Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Ancak siyasi taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti. Hariri ise Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.
Lübnan'da yeni hükümet kurmak için umut ışığı
NTV HaberDünya
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri aylardır kurulamayan yeni hükümeti kurmaya ilişkin sorunların çözülmesi için birtakım çalışmaların olduğunu açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yeni hükümeti kurma sürecine ilişkin istişare amaçlı bir görüşme yaptıklarını aktaran Başbakan Saad el-Hariri yakın zamanda istişarelerin tamamlanacağını belirtti.