Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu

Alman basınının Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Ortadoğu'da mevcut durum nedeniyle şirket, titiz bir değerlendirmenin ardından Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan'a kadar askıya alma kararı verdi.



Şirketin sözcüsü, Ortadoğu'daki durumu sürekli izlediklerini ve resmi makamlarla temas halinde olduklarını aktararak, "Lufthansa için misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliktir." ifadelerini kullandı.



Sözcü, durumun 11 Nisan'da tekrar değerlendirileceğini bildirdi.



Haberlerde İran ve İsrail'in, daha önce birbirlerini saldırmakla tehdit ettiği kaydedildi.

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