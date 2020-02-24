Lüksemburg'ta toplu taşıma 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor

Lüksemburg dünyada ilk kez, toplu taşımayı ücretsiz sağlayan ülke olmaya hazırlanıyor.

Ülkede 1 Mart’tan itibaren şehiriçi trenler, tramvaylar ve otobüsler ücretsiz olacak.

Dünyada ilk defa yapılacak uygulama 2018 yılından beri planlanıyordu. Yıllık 41 milyon euroya mal olacağı tahmin edilen bu uygulama ile trafik yoğunluğunun azalması ve karbon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

2018'den bu yana hazırlanan bu planın amacının kişisel araçlardan vazgeçmek olduğunu vurgulayan Hükümet Sözcüsü Dany Frank, geçerli bir kimlik göstermeleri halinde vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceğini ifade etti.

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