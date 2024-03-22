Macron: Gazze'de ateşkes için Rusya ve Çin'i ikna edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çıkmaza giren Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Macron, Fransa'nın Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte çalışarak, ateşkes için Birleşmiş Milletler'de bir karar tasarısını desteklemeye ikna edeceğini söyledi.



Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği liderler zirvesinin sonunda yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce Rusya ve Çin'in vetosunun ardından, Güvenlik Konseyi'nde Fransız karar tasarısı temelinde çalışmaya devam edeceğiz ve bir anlaşmaya varmak için Amerikalı, Avrupalı ve Arap ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.



Fransa Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, diplomatlarla birlikte bir karar taslağı hazırlamaya başladıklarını ve ABD kararının geçmemesi halinde bir taslak sunacaklarını söylemişti.

ABD'nin teklifi, sivilleri koruyacak ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlayacak, yaklaşık altı hafta sürecek "acil ve sürekli bir ateşkes" çağrısında bulunuyordu.

RUSYA VE ÇİN'DEN RET

Rusya ve Çin, BMGK'da ABD'nin Gazze'de ateşkesi, rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını reddetti.



Macron, Washington'un tonundaki değişikliğin, Rusya ve Çin'i karşı çıkmamaya ikna edebilmeleri halinde Arap devletleriyle birlikte yeni bir kararın başarılı olabileceği anlamına geldiğini belirtti.



Macron, şunları ekledi: "Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da ABD'nin tutumunu değiştirmiş olması ve artık ateşkesi çok açık bir şekilde savunma arzusunu ortaya koymuş olmasıdır ki bu bizim için ve taslağımızın ilerlemesi için iyi bir şeydir."