Macron, Hindistan'ın Cumhuriyet Günü kutlamalarına katıldı

Hindistan 75. Cumhuriyet Günü'nü Yeni Delhi sokaklarında kutladı.

Askeri geçit töreni, top atışları, tanklar ve atlı birliklerin yer aldığı törenin onur konuğu ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.



Fransız liderin iki günlük Hindistan ziyareti, Jaipur kentinin Amber Kalesi'nde başlamıştı. Fillerin de katıldığı ve dans gösterileriyle süslenen bir törenle, kırmızı halıda karşılanan Macron'a ilgi son derece yoğundu.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte şehir turu düzenleyen Macron halkı selamladı. Ellerinde Hindistan ve Fransa bayrakları taşıyan kalabalık Macron ve Modi'ye çiçekler fırlattı.



Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un ziyaretinin "diplomatik ve ekonomik ilişkileri pekiştirip derinleştireceğini" açıkladı.



Macron,ziyaret öncesinde Hindistan'ı "uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunan önemli bir ortak" olarak tanımlamış, Hindistan ise Yeni Delhi ve Paris yönetimlerinin "stratejik ortak" olduğunu ifade etmişti.



Ziyaret sonucunda Fransa ile Hindistan'ın milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapması bekleniyor.



Hindistan, Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ve Scorpene sınıfı denizaltılarla ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan Hindistan, Asya-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı askeri ve ekonomik olarak bir denge unsuru olarak ön planda.



Özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ülkelerle olan ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıktı.