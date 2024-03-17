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Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "arzu etmese de" gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonu gerekebileceğini belirtti.

Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir

Cumhurbaşkanı Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Macron, Scholz ile aralarında ile ilgili gerginlik olduğu haberlerine ilişkin konuşarak aralarında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi.

Stratejik farklılıklar konusunda tartışmanın başlamasına izin vermemek için hızla Almanya'ya gittiğini belirten Macron, hakkında "büyük bir ortak görüş" içinde olduklarını kaydetti.

Macron, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna konusunda "birbirinin tamamlayıcı gücünden" faydalanabileceği mesajını verdi.

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"FRANSA'NIN GÜCÜ, BUNU YAPABİLMESİDİR"

Geçen haftalarda AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir" dedi.

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin 'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürdü.

Macron ayrıca askeri operasyonlar da dahil olmak üzere tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.

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"RUSYA KORKU SÖYLEMİ YAYIYOR"

Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç" ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna konusunda Almanya ve Polonya'yı daha fazla şey yapmaya ikna etmek için Berlin'e gittiğini, bu yüzden Ukrayna ziyaretini ertelediğini kaydetti.

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