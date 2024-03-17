Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir

"FRANSA'NIN GÜCÜ, BUNU YAPABİLMESİDİR"



Geçen haftalarda AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir" dedi.



Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürdü.



Macron ayrıca askeri operasyonlar da dahil olmak üzere tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.



Macron uyardı: Rusya, Ukrayna savaşında galip gelirse Avrupa'nın güvenliği sona erer Haberi Görüntüle "RUSYA KORKU SÖYLEMİ YAYIYOR"



Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç" ifadesini kullandı.



Macron, Ukrayna konusunda Almanya ve Polonya'yı daha fazla şey yapmaya ikna etmek için Berlin'e gittiğini, bu yüzden Ukrayna ziyaretini ertelediğini kaydetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin