Macron’a tokat atan kişinin cezası belli oldu

Fransa’da 8 Haziran günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel, hakim karşısına çıktı.

Drome departmanının başkenti Valence’de görülen mahkemede, 28 yaşındaki Damien Tarel, Macron'un güneydoğu Drome bölgesine yapacağı ziyaretten birkaç gün önce, cumhurbaşkanına yumurta veya kremalı turta atmayı düşündüğünü söyledi.

‘ÜLKEMİZİN ÇÜRÜMESİNİ TEMSİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Haber kanalı BFM TV’nin anlık olarak yayınladığı mahkemede Tarel, "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" diyen Tarel, “Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendiği bildirildi.

18 ay ceza alan Tarel, cezasının yalnızca dört ayını hapishanede geçirecek.

"SARI YELEKLİLER" PROTESTOSUNA YAKIN

Attığı tokat sırasında kullandığı ifadeleri, "Bu bir vatanseverin sloganı" olarak niteleyen Tarel’in polis müfettişlerine, Macron hükümetine karşı düzenlenen "sarı yelekliler" protesto hareketine yakın olduğunu ve aşırı sağ siyasi inançlara sahip olduğunu söylediği belirtildi.

Tanıdıkları ise mahkeme heyetine Tarel’i, ‘Dönem oyunlarını seven ve baş belası olmayan bir adam’ olarak nitelerken, davayı yürüten savcı, Tarel’in herhangi bir siyasi gruba üye olmadığını söyledi.

Valence savcılığı, 28 yaşındaki Damien Tarel ile birlikte bir arkadaşının daha gözaltına alındığını belirtirken arkadaşının sabıkası olmadığını ancak evinde yapılan aramalarda bulunan silah nedeniyle yargılanacağını bildirdi.

AVRUPA TARİHİ DÖVÜŞ SANATLARI (HEMA) USTASI

Daha önce, Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan kişinin Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası olduğu belirlenmiş, Fransız basını saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazmıştı.

Basında, saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtilmişti.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

MACRON: ŞİDDET VE NEFRET DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

Macron daha sonra saldırıyı münferit bir olay olarak nitelendirmiş, şiddet ve nefretin demokrasi için bir tehdit olduğunu söylemişti.

MACRON'A TOKATLI SALDIRI