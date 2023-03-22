Macron'dan tartışmalı emeklilik reformu açıklaması: Onaylamak zorundaydım

Macron, Fransa'nın meşru olarak yöneticilerini seçen yaşlı bir ulus olduğu yorumunu yaparak, "Sendikaların da meşruiyeti vardır, yaptıkları gösterilerle bu reforma karşı olduklarını gösterdiler. Onlara saygı duyuyorum. Ama bu reform gerekli. Fransızlara da söylüyorum, bu reformu geçirmek beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim. Ama yapmak zorundaydım." ifadesini kullandı.

"REFORM GEREKLİ"



Macron, emeklilik için ödenen primler ile bütçeden sağlanan desteğin dengelenmesi için "reformun gerekli olduğunu" savundu.



"Çalışma hayatına girdiğimde 10 milyon emekli vardı, bugün 17 milyon oldu. 2030'larda 20 milyon olacak." diyen Fransız Cumhurbaşkanı, sokaklardaki öfkenin tamamının emeklilik yaşının uzatılmasıyla ilgili olmadığını ve bir kısmının çalışma düzenindeki adaletsizlikle ilgili olduğu değerlendirmesini yaptı.



Emmanuel Macron, "Yapılan anketlerle ülkenin genel çıkarları arasında, genel çıkarlarını tercih ettim. Ve bunun arkasında popülerliğimin düşmesi de söz konusuysa reformu onaylarım." dedi.

