Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Venezuela ve sosyalizmi hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.



ABD Başkanı'nın, "Sosyalizm, Venezuela'yı tamamen harabeye çevirdi" şeklindeki sözlerini hatırlatan Maduro, "Trump Miami'de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray'ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı" dedi.



Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump'a tepki gösteren Maduro, "Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami'den Donald Trump mı? Ülkenin (Venezuela) sahibi olduklarını sanıyorlar" şeklinde konuştu.



"TRUMP'IN VENEZUELA'DA SEVDİĞİ ŞEY NEDİR?"

ABD Başkanı'nın Venezuela'yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, "Trump'ın Venezuela'da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezuelalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.



Maduro, Rusya'nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi.