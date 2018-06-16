Pakistan Talibanı'nın lideri Molla Fazlullah'ın bir hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
Açıklama Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü Molla Fazlullah'ın Kunar bölgesinde yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Pakistan'ın en çok arananlar listesinde bulunan Fazlullah, ülkedeki bir çok terör saldırısından sorumlu tutuluyordu.
Bunlar arasında 2014'te 132 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzayi'nin vurulması da bulunuyor. ABD, Fazlullah hakkında bilgi verilmesi karşılığında 5 milyon dolarlık ödül vaadetmişti.