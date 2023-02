Malcolm X'in ailesi yetkililere 100 milyon dolarlık dava açacak

"100 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ ÖLÜM DAVASI AÇACAĞIZ"



Dava ile ilgili süreci yürüten avukat Ben Crump ise Malcolm X’in ailesinin babalarının ölümü ile ilgili tüm gerçekleri bilmeyi hak ettiğini belirterek "On yıllar sonra adaleti hak eden biri varsa, o da kızlarıdır." ifadesini kullandı.



Crump, açılacak davada Malcolm X’in kızları için tazminat da talep edeceklerini kaydederek "Hiç kimse onların nelere katlandığını hayal bile edemez. Adalet yoktu ve kızları adına bu ilgili devlet kurumlarına 100 milyon dolarlık haksız ölüm davası açacağız." dedi.



Malcolm X’in ailesi için yaşadıklarının karşılığı olabilecek "hiçbir meblağın olmadığını" da dile getiren Crump, "Yapabilecekleri tek şey, sadece ailesi için değil, halkı ve dünya için tarihi bir yanlışı düzeltmek olacak." ifadesini kullandı.



Crump, Malcolm X'e suikast suçlamasıyla uzun yıllar hapis yattıktan sonra geçen yıl aklanan Muhammed Aziz ve Halil İslam adlı kişileri de işaret ederek onların temize çıkarılmasının açacakları dava ile ilgili iddiaları destekleyeceğine inandıklarını söyledi.



OLAY

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.



Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmamış, suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Aziz Muhammed ve Halil İslam’ın durumu, Netflix'te 2020’de Malcolm X hakkında yayınlanan belgeselden sonra tekrar incelemeye alınmıştı.



Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve bu kişilerin haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.



İncelemelerin ardından Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, iki sanık hakkında suçlamaların düşürüldüğünü ilan etmişti.



20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Aziz Muhammed'e kurumlara karşı açtığı davada 26 milyon dolar, 2009'da hayata gözlerini yuman Halil İslam'ın ailesine de 10 milyon dolar tazminat ödenmişti.