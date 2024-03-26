Malezya'da "Allah" yazılı çorap tartışması: Market sahipleri hapse girebilir

Malezya'da "Allah" yazılı çorap tartışması gündemden düşmüyor.



KK Super Mart isimli market zincirine "Allah" yazılı çorap satışı gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.



Şirketin kurucusu Chai Kee Kan ile direktörü olan eşi Loh Siew Mui hakkında "dini duyguları incittiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İki ismin bu suçtan hüküm giymeleri halinde 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.



MALEZYA KRALI TARTIŞMALARA KATILDI



Tartışmalara Malezya kralı ve siyasi liderler de dahil oldu.



Malezya Kralı Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, marketlerde satılan çorapları kınayarak, 'katı bir eylem' uygulanması için çağrı yaptı.



Başbakan Anwar Ibrahim de konunun devasa bir felaket gibi tartışılmaması gerektiğini açıkladı.



BOYKOT BAŞLADI, SATIŞTAN KALDIRILDI



"Allah" yazılı çorapların satıldığı marketlere yönelik boykot çağrıları yapıldı. Market zinciri ve tedarikçisi özür dilerken, çorapların satışı kaldırıldı.



Diğer taraftan market zinciri, tedarikçi şirket Xin Jian Chang'e yaşanılan gelir kaybı nedeniyle dava açtı.

Batu Pahat Belediyesi, Xin Jian Chang'ın işletme lisansını iptal etti. Tedarikçi şirketin yöneticileri hakkında da suçlama yapıldı.



Tedarikçi şirketin ise konu ile ilgili Çinli üretici şirkete dava açmayı hedeflediği belirtildi.