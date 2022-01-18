Meksika’da 13 kişiyi kaçıran şahsa 504 yıl hapis

Meksika’da 13 kişiyi kaçırmaktan suçlu bulunan zanlıya rekor hapis cezası verildi. Meksika’da bir mahkeme, 13 kişinin kaçırılmasından sorumlu olan Humberto P. isimli şahsa, adam kaçırma suçunu organize etmekten 504 yıl hapis cezası verirken, Jesus V. ve Gabriel M. isimli zanlılara ise 190 yıl hapis cezası verdi. Zanlılardan Sofia S.’ye ise 40 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.



KURBANLARA İŞKENCE YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ



Meksika Başsavcılığı, 2011 yılının Nisan ayında tutuklanarak cezaevine konulan dört zanlının, organize örgüt oluşturarak Meksika eyaletindeki bazı şehirlerde 2009 ile 2011 yılları arasında silah zoruyla 13 kişiyi kaçırdıklarını ve ailelerinden fidye istediklerini bildirdi.

Başsavcılık ayrıca, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlıların kurbanlara işkence uyguladıklarını ve birçok kurbanı da öldürdüklerini açıkladı.