İlişkili Haberler

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.