Meksika'da çete üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü

OVİDİO GUZMAN KİMDİR?



Ovidio Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.



"El Chapo"nun oğullarından Ovidio Guzman'ın söz konusu tarihte yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.



"EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ



"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.