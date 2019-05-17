On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.



Öte yandan yerel basında yer alan habere göre, Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere hizmet etmek amacıyla 200 gönüllü izciye İsrail makamlarınca izin verilmediği belirtildi.



HUTBEDE BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI



Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh İsmail Navahde cuma hutbesinde, Arap-İslam dünyasına Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e sahip çıkma çağrısı yaptı.



Şeyh Navahde, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te yaşayan ve İsrail vatandaşı Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya gelmeleri önemine vurgu yaparak, Harem-i Şerif’i doldurmalarının bu kutsal mabede sahip çıktıklarının ve buraya bağlılıklarının mesajı olacağını vurguladı.



NAMAZIN ARDINDAN İZDİHAM YAŞANDI



Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde gezerek, sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti.



Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.



Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.



ABLUKA VE AYRIM DUVARI ENGEL OLDU



İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin girişine izin vermedi.



İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.



İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

