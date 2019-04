İngiliz Financial Times'ın haberine göre, Microsoft'un merkezi Pekin'de bulunan "Microsoft Research Asia (Microsoft Asya Araştırma)" isimli araştırma kuruluşu, Çin ordusunun kontrolündeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesiyle iş birliği yaparak geçen yıl mart-kasım aylarında 3 araştırma yayımladı.



Araştırmaların içeriğinin, yapay zeka ve insan yüzü tanımlama gibi yurttaşları takip altına almak için kullanılan teknolojiler ile ilgili olduğuna dikkati çeken uzman ve politikacılar, Microsoft'un Çin ile yaptığı bu iş birliğinin, ülkedeki vatandaşların haklarını ihlal etmek için kullanılabileceğine işaret etti.



"MİCROSOFT, ÇİN'İN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE SUÇ ORTAĞI"



Haberde, Çin'in, Uygur Özerk Bölgesi'nde vatandaşların "siyasi eğitim" adı altında cezaevine benzer kamplarda alıkonulduğu belirtilerek, Çin'in bu bölgeyi "kitlesel takip ve kontrol teknolojileri için bir çeşit laboratuvar gibi" kullandığı kaydedildi.



ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Microsoft'un Çin ordusuyla yaptığı iş birliğini, "derin kaygı uyandırıcı" olarak tanımlayarak, "Bu eylem, Microsoft'u Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



NEW YORK TİMES'IN İDDİASI



Amerikan New York Times gazetesi, şubatta yayımladığı bir haberinde Çinli yetkililerin 2016-2017'de "Herkes için sağlık muayenesi" adı altında başlattığı ücretsiz sağlık kampanyası kapsamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 36 milyona yakın DNA örneği, iris görselleri ve kişisel veriler topladığını ileri sürmüştü.



Uygurlu aktivistler ve insan hakları savunucularının, Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikasının kilit parçası olduğunu düşündükleri belirtilen haberde, toplanan DNA verilerinin Çin'in baskılarına boyun eğmeyen Uygurların izini sürmek için kullanılabileceğine işaret edilmişti.