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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail her an Refah'a girebilir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi Gazze'deki son durum hakkında açıklamada bulundu. Yayınladığı açıklamada Sisi, İsrail'in Refah'a olası saldırısı hakkında uyardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail her an Refah'a girebilir

'in 'ye saldırıları 161 gündür devam ederken, 'dan bölgeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi bugün yayınladığı açıklamasında, ülkesi Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlamayı, şeride yardım girişini artırmayı ve güneydeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye taşınmasına yardım etmeyi amaçladığını söyledi.

Kaydedilmiş bir sesli mesajda konuşan Sisi, İsrail'in sınır şehri Refah'a yönelik her an kara saldırısı gerçekleştirme tehlikesine karşı da uyarıda bulundu.

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