Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail her an Refah'a girebilir

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 161 gündür devam ederken, Mısır'dan bölgeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi bugün yayınladığı açıklamasında, ülkesi Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlamayı, şeride yardım girişini artırmayı ve güneydeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye taşınmasına yardım etmeyi amaçladığını söyledi.



Kaydedilmiş bir sesli mesajda konuşan Sisi, İsrail'in sınır şehri Refah'a yönelik her an kara saldırısı gerçekleştirme tehlikesine karşı da uyarıda bulundu.