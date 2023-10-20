Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:



"Batı medyası tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını, 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

"REFAH SINIR KAPISI AÇIK"



Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.



Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.



Mısır, yarın Gazze krizine ilişkin bir zirve düzenleyecek. Ancak İsrail'in başlıca müttefiki ABD'den üst düzey bir yetkilinin ve bazı Avrupalı liderlerin zirveye katılmaması zirveden ne sonuç çıkabileceğine dair beklentileri azalttı.



Çatışmalar devam ederken aceleyle toplanan Kahire Barış Zirvesi, dışişleri bakanlarının yanı sıra çok sayıda Arap ve Avrupalı devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek.