Mısır'da emniyet müdürlüğünde yangın: Çok sayıda yaralı var

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangının sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.