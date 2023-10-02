Mısır'da emniyet müdürlüğünde yangın: Çok sayıda yaralı var

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Mısır'da emniyet müdürlüğünde yangın: Çok sayıda yaralı var
Görsel: NTV

'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye binası alev aldı.

Mısır basınında yer alan haberlerde, İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğü'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının tamamını kapladığı binanın bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

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Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangının sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

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