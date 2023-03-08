Mısır'da tren kazasında 4 kişi öldü

Mısır'ın Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Mısır'da tren kazasında 4 kişi öldü

'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye kentindeki Kalyub istasyonunda meydana geldi.

Mısır Ulusal Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Kahire'den Menouf şehrine gitmekte olan trenin, park edilmek üzere alanı geçtikten sonra platformun ucundaki koruma tamponuna çarptığı belirtildi.

Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu.

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