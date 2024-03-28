imsakiye

Mısır'daki 500 Filistinli öğrenciye 200 bin dolar destek

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (ICESCO), Mısır üniversitelerindeki 500 Filistinli öğrenciye 200 bin dolar değerinde mali destek sağladığı bildirildi.

Mısır'daki 500 Filistinli öğrenciye 200 bin dolar destek

Merkezi Fas'ta bulunan örgütün açıklamasında, bu desteğin Mısır üniversitelerinde okuyan Filistinli öğrencileri destekleme programı çerçevesinde sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk yararlanıcı grubuna mali desteğin dağıtımının 26 Mart'ta 'in Kahire Büyükelçiliği'nde başladığı ve burada toplam 200 bin dolar tutarındaki maddi desteğin, 500 erkek ve kız öğrencinin yararına iki parti halinde dağıtımının devam ettiği aktarıldı.

Örgütün açıklamasında, bu adımın, her yıl 29 Kasım'a denk gelen Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü kutlama çerçevesinde atıldığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...