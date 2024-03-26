Moskova katliamına 8. tutuklama: Kırgızistan vatandaşı Kasimov kalacak yer sağlamakla suçlanıyor

Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısına ilişkin soruşturma sürerken sekizinci kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov, Rus mahkemesi tarafından tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındı.

Devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Kasimov, suçlanan dört Tacik tetikçiye kalacak yer sağlamakla suçlanıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği, soruşturma şefinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiği bildirildi.

Kremlin ayrıca trajediden sevinç duyan insanların "aşağılık" olduğunu ifade etti.

139 kişi hayatını kaybettiği saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıda Ukrayna bağlantılarının olduğunu söylüyor.