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Moskova katliamına 8. tutuklama: Kırgızistan vatandaşı Kasimov kalacak yer sağlamakla suçlanıyor

Moskova'da 139 kişinin öldürüldüğü saldırıda Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov, tutuklanan sekizinci kişi oldu. Ayrıca Kremlin, trajediden sevinç duyan insanların "aşağılık" olduğunu söyledi.

Moskova katliamına 8. tutuklama: Kırgızistan vatandaşı Kasimov kalacak yer sağlamakla suçlanıyor

Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısına ilişkin soruşturma sürerken sekizinci kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov, Rus mahkemesi tarafından tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındı.

Devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Kasimov, suçlanan dört Tacik tetikçiye kalacak yer sağlamakla suçlanıyor. 

Kremlin'den yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği, soruşturma şefinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiği bildirildi.

Kremlin ayrıca trajediden sevinç duyan insanların "aşağılık" olduğunu ifade etti.

139 kişi hayatını kaybettiği saldırıyı DAEŞ üstlenmişti. 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıda Ukrayna bağlantılarının olduğunu söylüyor.

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