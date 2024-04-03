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Moskova katliamında ölen çocukların sayısı 6'ya yükseldi

Rusya'nın çocuk ombudsmanı Maria Lvova-Belova, 22 Mart'ta Moskova bölgesindeki Crocus City konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocukların sayısının altıya yükseldiğini bildirdi. Daha önceki raporlarda 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti. Saldırı sonucunda ayrıca 8 çocuğun yetim kaldığı belirtildi.

Moskova katliamında ölen çocukların sayısı 6'ya yükseldi

Moskova katliamında hayatını kaybeden çocukların sayısı 6 olarak güncellendi.

'nın çocuk ombudsmanı Maria Lvova-Belova, 22 Mart'ta Moskova bölgesindeki Crocus City konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocukların sayısının altıya yükseldiğini bildirdi.

Lvova-Belova, Sibirya'nın Tyumen kentinde düzenlenen 22. Tüm Rusya Çocuk Hakları Komiserleri Kongresi'nde bugün yaptığı açıklamada, şu anda ikisi kritik durumda olmak üzere beş çocuğun daha hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Lvova-Belova, "Şu anda, altı çocuğun hayatını kaybettiğini ve yedi çocuğun da yaralandığını teyit ettik. İkisi taburcu edildi ve evlerinde iyileşiyor, beşi ise hastanede yatmaya devam ediyor. Bunlardan ikisinin durumu ciddi, üçünün durumu ise orta" dedi.

Daha önceki raporlarda 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.

Lvova-Belova ayrıca terör saldırısı sonucunda 8 çocuğun yetim kaldığını ve sosyal kurumlara yerleştirilmelerini önlemek için tercihen akrabalarının aileleri içinde uygun bakım ve vesayet almalarını sağlamak için çabaların devam ettiğini söyledi.

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