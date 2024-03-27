Moskova saldırısında yaralananların sayısı 360'a çıktı

Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısında yaralı sayısı 360'a çıktı.

Konser salonunda meydana gelen ölümcül saldırıda yaralananların sayısı daha önce en 180 olarak bildirilmişti.

Rus devlet medyasının, sağlık yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaralı sayısının saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra neden artmaya devam ettiği sorulduğunda, hayatta kalan kurbanların hepsinin olay yerinden kaçtıktan sonra hemen tıbbi yardım istemediğini söyledi.



Golikova, "İnsanların gelmeye devam etmesini bekliyoruz çünkü birçoğu şok halinde ayrılıp kaçtı" dedi.



TASS haber ajansı, sağlık yetkililerine dayanarak 360 yaralı arasında 11 çocuğun da bulunduğunu bildirdi. 92 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 63 kişinin taburcu edildiği ve 205 kişiye de ayakta tedavi hizmeti verildiği belirtildi.

Aralarında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu üst düzey Rus yetkililer geçen haftaki saldırıdan Ukrayna ve Batı'yı sorumlu tutuyor.

Saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in Horasan kolu üstlenmişti.