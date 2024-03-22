Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Tass haber ajansı'da saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu Crocus Belediye binasında patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az üç kişinin silahla ateş ettiğini söyledi.

Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi.



İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu bilirtilirken , Moskova Belediye başkanından ilk açıklama geldi.

Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Olay yerine 50'den fazla ambulans gönderildiği söylendi.

Beyaz saray silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğunu söylerken Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmalarını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

