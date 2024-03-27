Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da 22 Mart’ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.



Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.



Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.



Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139’a çıktığını bildirmişti.



9 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle KONSER SALONUNDA TERÖR SALDIRISI



Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin