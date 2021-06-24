Müsilaj Yunanistan'da da görüldü

Müsilaj (deniz salyası) kâbusu Yunanistan'da da görüldü. Yunan basını deniz salyasının kuzeydoğu Ege'deki Yunan adalarının çevresinde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

24.06.2021 - 22:10

Müsilaj Yunanistan'da da görüldü

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Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan Deniz salyası şimdi de Yunanistan'ın gündeminde.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, deniz salyası adıyla da bilinen müsilajın Ege Denizi'ndeki adalarda da görülmeye başladı. Müsilajların, son haftalarda kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, müsilajın sık sık oluştuğu ancak kısa süre sonra dağıldığı ve ilk kez bu kadar çok gözlemlendiğini belirtildi

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi.

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