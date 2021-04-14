Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 6 kişiye daha idam cezası verdi

Myanmar ordusuna ait MRTV televizyonunda yer alan haberde, darbe karşıtı 6 aktivist hakkında, halkı kışkırtanlara ceza öngören 302-1 (b) sayılı ceza kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle idam kararı verildiği bildirildi.



Askeri mahkeme darbeden bu yana ilk idam cezası kararını 10 Nisan'da vermiş, gözaltındaki darbe karşıtı 19 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.



Gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

ÖLEN SİVİLLERİN SAYISI 714'E ÇIKTI

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 714'e yükseldi.



Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 4 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.



Toplam can kaybı 714 olarak güncellenirken, 3 bin 54 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.



Raporda, darbe karşıtı 717 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.