NASA, Bennu asteroidini inceledi: Yaşama uygun bir gezegenin parçası olabilir

NASA tarafından Dünya'ya getirilen ve incelenen Bennu asteroidinin ekim ayında ilk incelenmesinin ardından yaşam için uygun koşullara sahip olabilecek eski bir okyanus dünyasından gelmiş olabileceği belirlendi.
Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Bennu'nun milyarlarca yıl önce var olan, su açısından zengin bir gezegenin parçası olduğuna inanıyor.
Ekip, asteroid üzerindeki koyu renkli kayalardan bazılarının, tuzlu bir okyanusa sahip olduğuna inanılan Satürn'ün uydusu Enceladus'ta gözlemlenen ince bir kabukla kaplandığını belirledi.
ESKİ BİR GEZEGENİN DEVASA PARÇASI
Arizona Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dante Lauretta bin 250 metrelik asteroid için, "Benim çalışma hipotezim bunun eski bir okyanus dünyası olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.
Asteroid örneğinin yaşamın kökenine dair ipuçları verebilecek yapılar içerdiğini sözlerine ekledi.
Araştırmacılar, bulguların gezegende yaşamın var olduğunu gösterdiğini iddia etmiyor ancak "yaşamın kökenleri, bu örnekler için büyük bir çalışma alanıdır" diyor.
GÜNEŞ SİSTEMİNİN DOĞUŞUNU AYDINLATABİLİR
NASA'nın "OSIRIS-REx" misyonu, 2016'da uzaya fırlatıldıktan sonra 2023'te asterodt Bennu'dan örnekler toplayarak geri döndü.
Uzay ajansı, dönüm noktası niteliğindeki görevin parçası olarak 2020 yılında bin 250 metrelik asteroid Bennu'ya bir sonda gönderdi.
Misyon, NASA'nın güneş sistemimizin doğuşundan kalma yapı taşlarını barındırdığına ve Dünya'da yaşamın nasıl oluştuğunu anlamak için ipuçları sağlayabileceğine inandığı parçaları geri getirdi.
Bennu, güneş sisteminin oluşumunun bir kalıntısıdır ve NASA, bu görevin Dünya tarihine ışık tutabileceğine inanıyor.
Lauretta misyon hakkında, "Güneş sisteminin doğuşuna geri dönüyoruz, Dünya'nın neden yaşanabilir bir dünya olduğuna, uzayda okyanusları olan bu nadir mücevhere ve koruyucu bir atmosfere sahip olduğuna dair ipuçları arıyoruz." ifadelerini kullandı.
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