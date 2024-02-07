NASA, Bennu asteroidini inceledi: Yaşama uygun bir gezegenin parçası olabilir

GÜNEŞ SİSTEMİNİN DOĞUŞUNU AYDINLATABİLİR



NASA'nın "OSIRIS-REx" misyonu, 2016'da uzaya fırlatıldıktan sonra 2023'te asterodt Bennu'dan örnekler toplayarak geri döndü.



Uzay ajansı, dönüm noktası niteliğindeki görevin parçası olarak 2020 yılında bin 250 metrelik asteroid Bennu'ya bir sonda gönderdi.



Misyon, NASA'nın güneş sistemimizin doğuşundan kalma yapı taşlarını barındırdığına ve Dünya'da yaşamın nasıl oluştuğunu anlamak için ipuçları sağlayabileceğine inandığı parçaları geri getirdi.



Bennu, güneş sisteminin oluşumunun bir kalıntısıdır ve NASA, bu görevin Dünya tarihine ışık tutabileceğine inanıyor.



Lauretta misyon hakkında, "Güneş sisteminin doğuşuna geri dönüyoruz, Dünya'nın neden yaşanabilir bir dünya olduğuna, uzayda okyanusları olan bu nadir mücevhere ve koruyucu bir atmosfere sahip olduğuna dair ipuçları arıyoruz." ifadelerini kullandı.

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