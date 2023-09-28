Bennu asteroidinde gizemli toz: Araştırmalar durduruldu

NASA, tozun Bennu asteroitinden gelen malzeme olup olmadığını belirlemek için hızlı bir analizden geçeceğini söyledi.



OSIRIS-REx misyonundan toplanan veriler aynı zamanda bilim insanlarının Dünya'yı etkileyebilecek asteroitleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve gelecekteki asteroit saptırma yetenekleri için bilgi sağlayacak.