NATO dışişleri bakanları Ukrayna gündemi ile toplandı

"SAVUNMA YATIRIMLARIMIZ İÇİN YÜZDE 2'Yİ TAVAN DEĞİL ASGARİ DÜZEY OLARAK GÖRMELİYİZ"



Stoltenberg de Ukrayna ve İsveç'in üyeliği gündemine ek olarak Asya-Pasifik'teki ortaklarla işbirliği ve savunma harcamalarının artırılmasının ele alınacağını ifade ederek, "Savunma yatırımlarımız için yüzde 2'yi tavan olarak değil asgari düzey olarak görmeliyiz." dedi.



Müttefik ülkelerin temsilcilerinin salondaki yerlerini almasının ardından ev sahibi Norveç'in Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt​​​​​​​ de açılış konuşmasında, "Yeni üye olarak Finlandiya'ya ve ayrıca İsveç'e özel 'hoş geldiniz' dileklerimi iletiyorum. (İsveç'e hitaben) Yakında yeni üye olacaksınız. Bu benim bugün bu kürsüden mesajımdır." ifadesini kullandı.



Ardından oturum, basına kapalı devam etti.



Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.