"İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah operasyonu için karar verecek"

İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah'a girme kararı verebilir. İsrail basını, Refah kentine yönelik kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını, Hamas'la rehine anlaşmasına varılması olasılığının değerlendirildiğini bildirdi.

"İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah operasyonu için karar verecek"

ynet news haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail'in 48 ile 72 saat içinde Refah'a girmeye ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Haberde, 'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Hamas'la rehine anlaşmasına varılması olasılığının da değerlendirildiği kaydedildi.

Hamas heyeti önceki gün Kahire'ye giderek, arabulucu 'ın ateşkes ve rehine takası teklifini görüşmüştü. 

Hamas, teklife yazılı yanıt vereceğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

İsrail ise Hamas teklife yanıt verene kadar Kahire'ye heyet göndermeyeceğini bildirdi. 

Mısır ve Hamas ateşkes teklifinin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, teklifin Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.

İlk aşamada 33 esirin, 10 hafta arayla da geri kalanların, serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haberde, Hamas'ın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Green Card sonuçları tarihi: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları tarihi: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Beyaz Saray'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Refah'a gireceğiz

Trump'ın "sus payı" davasında 11 bin dolarlık ihlal cezası

Trump'ın "sus payı" davasında 11 bin dolarlık ihlal cezası

Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Londra'da kılıçlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...