"İsrail 48 ile 72 saat içinde Refah operasyonu için karar verecek"

İsrail ynet news haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail'in 48 ile 72 saat içinde Refah'a girmeye ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Haberde, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Hamas'la rehine anlaşmasına varılması olasılığının da değerlendirildiği kaydedildi.

Hamas heyeti önceki gün Kahire'ye giderek, arabulucu Mısır'ın ateşkes ve rehine takası teklifini görüşmüştü.

Hamas, teklife yazılı yanıt vereceğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, yeni bir İsrail-Hamas ateşkesi konusunda umutlu olduklarını ifade etti.



İsrail ise Hamas teklife yanıt verene kadar Kahire'ye heyet göndermeyeceğini bildirdi.

Mısır ve Hamas ateşkes teklifinin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, teklifin Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.

İlk aşamada 33 esirin, 10 hafta arayla da geri kalanların, serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi.



Haberde, Hamas'ın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.