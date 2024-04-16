"Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmaya çalışıyor"

"İHTİYATLI VE SORUMLU HAREKET ETMELİYİZ"



Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi'ye hitap eden Baerbock “Sayın Ayman, Orta Doğu'da sürdürülebilir bir barış için aylardır yorulmadan birlikte çalışıyoruz. Vazgeçmeyin. Kimse yangına körükle gitmemeli” şeklinde konuştu.



İsrail'in kendisini savunma kapasitesine yönelik şüpheleri olan herkesi yanılttığını söyleyen Baerbock, “İsrail'in savunması güçlü ve başarılı, müttefikleri de İsrail'in yanında duruyor. Artık ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Özellikle üçüncü devletlerin şiddet sarmalına sürüklenmemesi gerekiyor. Bu, Alman federal hükümeti için de son derece önemli” diye konuştu.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ziyaretinde ayrıca İsrail'de Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

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