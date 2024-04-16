"Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmaya çalışıyor"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dikkatleri Gazze'den uzaklaştırıp İran'la çatışmaya çekmek istediğini söyledi. Baerbock ise bugün İsrail’e ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

"Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmaya çalışıyor"

Almanya’ya ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, başkent Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ve arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Safadi, 'ın Şam’daki konsolosluğuna yönelik saldırıya karşılık verdiğini, gerilimi artırmak istemediğini söyledi.

Ürdün’ün bölgede tansiyonun yükselmesine istemediğini dile getiren Safadi, “Netanyahu dikkatleri 'den uzaklaştırıp İran'la çatışmaya çekmek istiyor” dedi.

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İSRAİL'E SÜRPRİZ ZİYARET

Baerbock ise konuşmasında 'e sürpriz ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşeceğini belirten Baerbock, “Giderek daha fazla şiddet içeren bir gerginliğin nasıl önlenebileceği hakkında konuşacağız" şeklinde konuştu.

Baerbock, “İki gün önce İran rejiminin İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş bir saldırısı oldu. Tüm bölgeyi uçurumun eşiğine getiren bir saldırı. İran, tehlikeli eylemleriyle bölge barışını umursamadığını, yakın ve Orta Doğu halklarını umursamadığını bir kez daha gösterdi. Daha fazla gerilimi teşvik etmeden İran'ı durdurmak artık önemli“ ifadelerini kullandı.

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"İRAN YAPTIRIMLARI SIKILAŞTIRILMALI"

Baerbock, halihazırda İran'a karşı uygulanan yaptırımların daha da sertleştirilebileceği uyarısında bulunarak askeri gerilimin yeni sonuçlar doğuracağını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı, İran'ın, Ukrayna’ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı verdiğini de hatırlatarak, İran'a yönelik yaptırımların dron üretimi nedeniyle sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Baerbock, “AB olarak nihayet bu adımı birlikte atabileceğimizi umuyorum” dedi.

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"İHTİYATLI VE SORUMLU HAREKET ETMELİYİZ"

Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi'ye hitap eden Baerbock “Sayın Ayman, Orta Doğu'da sürdürülebilir bir barış için aylardır yorulmadan birlikte çalışıyoruz. Vazgeçmeyin. Kimse yangına körükle gitmemeli” şeklinde konuştu.

İsrail'in kendisini savunma kapasitesine yönelik şüpheleri olan herkesi yanılttığını söyleyen Baerbock, “İsrail'in savunması güçlü ve başarılı, müttefikleri de İsrail'in yanında duruyor. Artık ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Özellikle üçüncü devletlerin şiddet sarmalına sürüklenmemesi gerekiyor. Bu, Alman federal hükümeti için de son derece önemli” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ziyaretinde ayrıca İsrail'de Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

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